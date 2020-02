Die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt verlor am Samstag (01.02.2020) beim FC Augsburg 1:2 (1:0) und bleibt damit auf dem Relegationsplatz 16. Der FCA siegte nach drei Niederlagen wieder und setzte sich ins Mittelfeld ab. Tin Jedvaj brachte Werder mit einem Eigentor (23.) in Führung, Florian Niederlechner (67.) und Ruben Vargas (82.) drehten die Partie für Augsburg.

Bremen effektiv in Druchgang eins

Beiden Teams merkte man nach den jüngsten Negativerlebnissen eine gewisse Verunsicherung an. Die Fans sahen zunächst eine Partie mit viel Kampf, vielen Fehlern, aber ohne klare Aktionen. Beide Abwehrreihen hatten erst einmal wenig Mühe, sich immer wieder zu formieren. Erst in der 19. Minute gab es die erste nennenswerte Szene des Spiels: Werder-Keeper Jiri Pavlenka wehrte einen strammen Schuss von Ruben Vargas gekonnt ab.

Die Bremer waren konsequenter: Der erste echte Angriff über Selke führte gleich zur glücklichen Führung. Nachdem Augsburgs Keeper Andreas Luthe, der den erkrankten Tomas Koubek ersetzte, gegen Werders Zugang Davie Selke noch glänzend reagiert hatte, schoss Jeffrey Gouweleeuw beim anschließenden Abwehrversuch seinen Mitspieler unglücklich an. Die Kugel kullerte ins Tor. Danach hatte Bremen bis zur Pause das Spiel im Griff, da dem FCA spielerisch überhaupt nichts einfiel.

Niederlechner und Vargas sorgen für den Sieg

Mit der Hereinnahme vom Isländer Alfred Finnbogason, der am Samstag 31 Jahre alt wurde, erhoffte sich Augsburgs Trainer Martin Schmidt mehr Durchschlagskraft vor dem Bremer Tor. Zwar gingen seine Profis nun sehr einsatzfreudig und druckvoll zur Sache, aber die Präzision fehlte zunächst noch. Ein Tor des Schweizers Vargas zählte wegen einer Abseitsstellung zu Recht nicht (61.). Der FCA drängte aber mehr und mehr auf den Ausgleich. Von Werder kam in dieser Phase offensiv überhaupt nichts mehr.

Niederlechner sorgte für den erlösenden Jubel, als er vom linken Flügel nach innen zog und entschlossen abzog. Sein Schuss wurde allerdings von Ömer Toprak unhaltbar abgefälscht. Im Anschluss blieben die Hausherren überlegen und spielten auf den Sieg. Finnbogason versprang der Ball nach Kopfballablage von Niederlechner (75.). Vargas machte es im Anschluss nach schöner Vorlage des Isländers besser und vollendete zum verdienten Sieg der Schwaben.

Augsburg hat nun schon neun Zähler Vorsprung auf den Relegationsrang und kann mit Rückenwind am nächsten Freitag (07.02.2020) den Spieltag in Frankfurt eröffnen. Für Bremen steht das nächste Duell gegen einen Konkurrenten im Abstiegskampf an: Die Werderaner empfangen samstags Union Berlin.