Skovs Treffer kommt zu spät für die TSG

Entsprechend "angefressen" war Hoffenheims Christoph Baumgartner. " Wir verschlafen die ersten 30 Minuten komplett, liegen hier 2:0 zurück und dann ist es extrem schwer ", so Baumgartner. Sein Schuss in der 35. Minute über den Augsburger Kasten von Rafal Gikiewicz war noch das Gefährlichste, was er und seine Mitspieler zustandebrachten. Augsburg verteidigte zudem sehr konzentriert, souverän und kompromisslos. Hoffenheim fehlten erkennbar die spielerischen Mittel, um die gut gestaffelten Gastgeber ernsthaft in Verlegenheit zu bringen. Der Spielaufbau wirkte behäbig, zündende Ideen fehlten, bei Flanken und Eckbällen behielten die Augsburger Innenverteidiger die Lufthoheit. Es blieb bei wenigen guten Gelegenheiten wie jener von Ihlas Bebou, der vom eingewechselten Mijat Gacinovic gut eingesetzt wurde, mit seinem Schuss aber am gut reagierenden Torhüter Rafal Gikiewicz scheiterte (65.). Skov machte es aber noch einmal spannend.

Mit der Niederlage dürften auch die Europa-Ambitionen der TSG endgültig zu den Akten gelegt sein. " Von Europa träumt bei uns keiner mehr. So realistisch müssen wir sein ", sagte Baumgartner. Der Fokus müsse nun sein, schnellstmöglich zu punkten und das Spiel wieder " auf die Wiese zu bringen, das uns auszeichnet ." Trainer Hoeneß ergänzte in der Sportschau: " Wir verkennen die Situation nicht und wissen, was gefragt ist. Jetzt haben wir Zeit, uns auf das nächste Spiel vorzubereiten. "

Hoffenheim empfängt Leverkusen