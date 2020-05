"Jedes Spiel ist gleich, es gibt keine Heim- und Auswärtsspiele mehr. Ein ausverkauftes Haus hätte heute natürlich einen Push gegeben, aber jede Mannschaft hat da aktuell die gleichen Bedingungen" , sagte Ausgburgs Florian Niederlechner in der Sportschau.

Baumgart riskiert mehr, wird aber nicht belohnt

Paderborns Trainer Steffen Baumgart riskierte mit zunehmender Spieldauer mehr und mehr, wurde aber nicht belohnt. Augsburg machte aus den Freiräumen bei seinen Vorstößen in der spannenden und hektischen Schlussphase des Kellerduells zu wenig.

Der Abstieg rückt für Paderborn näher - und ein unrühmlicher Rekord. Klaus Gjasula sah am Mittwochabend die 15. Gelbe Karte in seinem 25. Saison-Spiel. Die Bestmarke von Tomasz Hajto aus der Saison 1998/99 von 16 Verwarnungen ist nah. Am Sonntag empfangen die Ostwestfalen Borussia Dortmund. Augsburg tritt bereits am Samstag bei Hertha BSC an.