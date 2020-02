Der SC Freiburg trennte sich am Samstag (15.02.2020) 1:1 (0:1) vom FC Augsburg. Philipp Max brachte Augsburg in der 38. Minute, ehe Janik Haberer in der zweiten Hälfte den Ausgleich für Freiburg erzielte (51.). Damit hält die Negativserie der Freiburger, die in der Bundesliga in acht Gastspielen noch nie in Augsburg gewinnen konnten. In der Tabelle steht der Sport-Club mit 33 Punkten auf Platz sieben - und damit vor den Augsburgern: 27 Punkte, Platz 12.

"Wir waren die klar spielbestimmende Mannschaft und hätten den Sieg verdient gehabt" , sagte Freiburgs Kapitän Christian Günter im Interview mit dem ARD-Hörfunk. Und Augsburgs Rani Khedira, der gegen Freiburg sein 100. Bundesligaspiel machte, sagte "Sky": "Wir wollten Freiburg eigentlich höher attackieren, das ist uns nicht gelungen. Der Punkt war heute das Maximum, das wir holen konnten."

Richter weckt Augsburg auf

Spielbestimmend waren in Augsburg zunächst die Gäste aus Freiburg. Nach einer halben Stunde hatte Freiburg 75 Prozent Ballbesitz, doch Chancen spielte sich die Mannschaft von Christian Streich keine heraus. Für den ersten Aufreger sorgte in der 24. Minute vielmehr ein Augsburger: Nach einem Ballverlust von Robin Koch kam Marco Richter 20 Meter vor dem Tor an den Ball, machte zwei, drei schnelle Schritte und traf dann den Pfosten (25.).