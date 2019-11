Das Spiel ging mit einem glatten 4:0 (2:0) an die Augsburger, die in der Tabelle an den Berlinern vorbeizogen. Herthas Trainer Ante Covic gerät nach der vierten Niederlage hintereinander noch stärker unter Druck. Aufgrund der neuen finanziellen Möglichkeiten hatte sich die Führung der Berliner deutlich mehr ausgerechnet, als in den Abstiegskampf verwickelt zu werden.

Philipp Max traf per Freistoß zum 1:0 für den FCA (18. Minute), Sergio Cordova legte nach (27.). Berlins Torwart Rune Jarstein sah im Anschluss an den zweiten Treffer die Rote Karte und wurde damit zum ersten Hertha-Keeper überhaupt, der in der Bundesliga des Feldes verwiesen wird.