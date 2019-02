FCA-Trainer Baum: "Wahnsinn"

"Es ist ein Wahnsinn, dass meine Mannschaft nach einer so turbulenten Woche so eine Leistung bringt. Das spricht für den Charakter der Mannschaft" , freute sich FCA -Trainer Manuel Baum nach dem Abpfiff. Sein Kollege Sandro Schwarz sprach von einem "hochverdienten Sieg für Augsburg" und haderte: "Wir sind nicht an die Leistungen der ersten beide Spiele der Rückrunde rangekommen. Wir hatten auch kaum gute Aktionen bei eigenem Ballbesitz und kaum Möglichkeiten, zurück ins Spiel zu kommen."

Mainz offensiv total harmlos

Von den Gästen kam während der gesamten Partie offensiv so gut wie gar nichts: 19:6 Torschüsse standen am Ende für Augsburg zu Buche, bei den Schüssen, die tatsächlich aufs Tor kamen, lag das Verhältnis sogar bei 9:0! Spielerisch fiel den 05ern überhaupt nichts ein. Augsburg machte es auf dem schneebedeckten Rasen von Beginn an deutlich besser, geradliniger und zielstrebiger.

Finnbogason auch technisch überragend

Welche Kombinationen auf diesem schwierigem Geläuf möglich waren, zeigte das 3:0 in der 54. Minute: Über Michael Gregoritsch und Finnbogason kam der Ball zu Jan Moravek, der ihn ebenfalls direkt in den Lauf von Finnbogason zurückspielte - und der beförderte die Kugel technisch höchstwertig per Außenrist ins Netz.

FSV noch gut bedient

Spätestens damit war die Entscheidung zugunsten der Gastgeber gefallen. Und es hätte noch schlimmer kommen können, denn neben dem kollektiven Versagen der Mainzer Offensivabteilung patzte auch die Defensive schwer. Beispielhaft war Alexander Hacks Querschläger am eigenen Strafraum, mit dem er den eingewechselten Sergio Cordova in Szene setzte. Doch der nahm das Geschenk nicht an, sondern schlenzte die Kugel rechts am Tor vorbei (77.).

Spielball mit nach Hause genommen

Finnbogason freute sich dann noch nach Spielende, dass er als dreifacher Torschütze den Ball behalten durfte. FCA-Trainer Baum meinte dazu: "Ich habe ihn gefragt, ob er zu Hause überhaupt noch Platz hat." Schließlich war es Finnbogasons vierter Dreierpack in der Bundesliga. Der Isländer sagte Baum, er benötige "noch kein Extrazimmer" .