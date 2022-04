Mit dem 2:1 (1:0) im Nachholspiel des Anfang März wegen zu vieler Corona-Fälle verlegten Duells des 26. Spieltags der Fußball-Bundesliga zogen die Augsburger am VfL Wolfsburg vorbei auf den 13. Tabellenplatz. Der 1. FSV Mainz 05 bleibt Zehnter und verpasst wohl die letzte Chance, nochmal im Kampf um die internationalen Plätze mitzumischen. Das waren die Mainzer letztlich selbst schuld.

Mainz schläft auch gegen Augsburg zu Beginn

Denn wie schon am vergangegen Sonntag beim 1:1 in Mönchengladbach verschliefen die Mainzer wieder die erste Hälfte. Augsburg schnürte den Gast von Beginn an in der eigenen Hälfte ein und hätte schon nach gut 50 Sekunden in Führung gehen können - doch Florian Niederlechner köpfte die Maßflanke von André Hahn weit am Tor vorbei.