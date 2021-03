Damit dürften die Diskussionen um Trainer Rose weiter zunehmen - seit Rose seinen Wechsel im kommenden Sommer zu Borussia Dortmund verkündet hat, verlor die Borussia völlig den Faden und entfernt sich immer weiter von den Europapokalplätzen. Die Fuggerstädter dagegen erwiesen sich gegen drückend überlegene Gegner als Meister der Effizienz, nutzten ihre wenigen Chancen eiskalt und haben ein momentan beruhigendes Polster auf die Abstiegsränge.

Spielverlauf auf den Kopf gestellt

Ruben Vargas (52. Minute), Marco Richter (76.) und André Hahn trafen für die Gastgeber und stellten damit den Spielverlauf auf den Kopf, Florian Neuhaus sorgte für den zwischenzeitlichen Ausgleich (68.).

Marco Rose änderte seine Startformation auf drei Positionen im Vergleich zur 0:1-Niederlage gegen Bayer 04 Leverkusen. Lars Stindl kehrte nach seiner Gelbsperre zurück. Zudem starteten Jonas Hofmann und Oscar Wendt. Augsburgs Trainer Heiko Herrlich brachte Robert Gumny und Marco Richter neu in die Startelf.

Chancenwucher bei Mönchengladbach

"Wir brauchen noch mehr Dynamik Richtung gegnerisches Tor, um noch mehr Präsenz in der Box zu haben. Die Jungs müssen sich das Spielglück erarbeiten und noch mehr investieren, da nehme ich sie auch in die Pflicht" , hatte Rose vor der Partie erklärt. Seine Elf hatte offenbar gut zugehört und dokumentierte schon früh, wohin die Reise gehen sollte: Schon in der 5. Minute hätten die offensiv startenden Gäste in Führung gehen können, aber Rafal Gikiewicz im Augsburger Tor verhinderte mit einer starken Reaktion gegen den auf ihn zustürmenden Florian Neuhaus den Rückstand. Zehn Minuten später vergab Stindl die zweite dicke Chance der "Fohlen", als er knapp am langen Pfosten vorbeizielte. Den Chancenwucher setzte Valentino Lazaro fort, der das Leder vor dem Tor freistehend vorbeischoss (19.). Nach gut 20 Minuten hatten die Gladbacher ein Verhältnis von 6:1 Torschüssen und 4:0 Ecken herausgespielt, bei 65 Prozent Ballbesitz. Spielstand: 0:0.

Stindl setzt Strafstoß neben den Pfosten

Die Borussia setzte sogar noch einen drauf: Nach einem Gladbacher Konter legte Raphael Framberger Marcus Thuram im Augsburger Strafraum. Den fälligen Strafstoß setzte Lars Stindl am linken Pfosten vorbei (39.). Ein deutliches Symptom der momentanen Verunsicherung und Verkrampfung bei den "Fohlen": Die vergangenen sieben Elfmeter hatte Kapitän Stindl alle verwandelt. Die Augsburger hatten durch André Hahn nur eine aussichtsreiche Torgelegenheit und ansonsten alle Mühe, die drängenden Gäste vom eigenen Strafraum fernzuhalten.

Den Spielverlauf völlig auf den Kopf stellte kurz nach dem Wiederanpfiff Vargas, der einen Eckball von Daniel Caligiuri aus fünf Metern nahezu unbedrängt per Kopf ins Gladbacher Tor wuchtete (52.). Kurz nach dem Wiederanpfiff vergab Thuram gegen Gikiewicz die schnelle Möglichkeit zum Ausgleich. Auch gut zehn Minuten später fand Thuram im starken Augsburger Keeper seinen Meister.

Drei Schüsse aufs Tor - drei Treffer

Und dann ließ Neuhaus endlich die Gladbacher Felsbrocken purzeln: Einen abgeprallten Ball zirkelte er von der Strafraumkante ganz präzise in die untere rechte Ecke (68.). Die Gastgeber kamen in der Folge sichtlich aus dem Tritt und kaum noch zum Durchschnaufen. Plea und Neuhaus vergaben die nächsten Großchancen für Mönchengladbach. Bei 23:8 Abschlüssen für die Gladbacher sorgte der FCA dann erneut für Frustration beim Gegner: Richter kam im Strafraum irgendwie an den Ball und versenkte das Leder kurzerhand und unhaltbar im linken Eck (76.). Es war der zweite Schuss der Gastgeber in dieser Partie, der auf das Mönchengladbacher Tor kam. Den dritten Schuss aufs Gladbacher Tor versenkte Hahn zur endgültigen Entscheidung (89.).

Für den FC Augsburg geht es am Sonntag (21.02.2021) um 18 Uhr beim SC Freiburg weiter. Die Gladbacher treten am Tag zuvor um 18.30 Uhr beim FC Schalke 04 an.