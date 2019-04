Dabei waren die Augsburger mit Kevin Danso (12.) in Führung gegangen. Doch dann übernahm der Gegner aus dem Rheinland die Regie in dieser Partie am Freitagabend (26.04.19).

Der Leverkusener Kevin, Kevin Volland, glich schnell aus. Kurz nach der Pause erhöhte Kai Havertz auf 2:1 für die Gäste, Jonathan Tah traf nach einer Stunde zum 3:1. Den Schlusspunkt setzte Julian Brandt bei einem Konter in der 89. Minute. Für Volland und Havertz waren es jeweis die Saiostore 14 und 15. Bayer konnte sogar zwei vom Videoschiedsrichter wegen Abseitsposition nicht anerkannte Treffer (20./57.) verschmerzen. "Das war heute ein wichtiger Sieg, aber es war nur ein Spiel. Nächste Woche haben wir gegen Frankfurt schon wieder ein ganz wichtiges Spiel" , sagte Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes nach dem Abpfiff bei Eurosport. "Wir haben nie wirklich den Zugriff bekommen. Leverkusen hat das einfach super gemacht" , lobte Augsburgs Kapitän Daniel Beier den Gegner.

Augsburgs Abwehr anfällig

Nach dem schwungvollen Start zog sich der FCA etwas zurück, Bayer hatte nun deutlich mehr Ballbesitz und düpierte die Augsburger Abwehr ein ums andere Mal mit schnellen hohen Bällen hinter die Viererkette.