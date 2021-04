In der Folge gelang es den Augsburgern weiterhin nicht, Akzente nach vorne zu setzen. Dasselbe traf jedoch nun auch auf Bielefeld zu. FCA-Stürmer André Hahn hing in der Luft, Trainer Herrlich stellte ihm dann nach einer zähen Anfangsphase Alfred Finnbogason an die Seite, dafür musste Zehner Marco Richter weichen (65.). Verletzt vom Feld musste in einem intensiven, aber ideenlosen Spiel Arminia-Kapitän Fabian Klos, dem Tobias Strobl auf das Sprunggelenk gestiegen war, Sven Schipplock ersetzte ihn (69.).

Ortega pariert Vargas-Schuss stark

In der Schlussphase wirkte Augsburg noch etwas griffiger. Auf einmal hatte dann nach starkem Zuspiel von Finnbogason Vargas die beste Chance der Partie: Sein Flachschuss wurde von Ortega klasse mit dem Fuß noch haarscharf am langen Pfosten vorbeigelenkt (78.). "Ich hatte es auf dem Fuß" , haderte Vargas nach dem Spiel am Sportschau-Mikrofon und lobte Ortega: "Er hat gut gehalten."

Ortega selbst erklärte dazu: "Am Ende ist das meine Jobbeschreibung, dass ich so viele Bälle wie möglich halte. Natürlich freue ich mich über das achte Zu-Null-Spiel."

FCA reist nach Frankfurt, Bielefeld empfängt S04

Beide Teams müssen unter der Woche schon am Dienstag (20.30 Uhr) wieder ran. Dem FC Augsburg steht dann im Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt eine echte Aufgabe ins Haus, Arminia Bielefeld empfängt den Tabellenletzten FC Schalke 04.