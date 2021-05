Durch den knappen Erfolg ziehen die Kölner in der Tabelle an Werder Bremen vorbei und beenden die reguläre Saison damit auf Relegationsplatz 16. Lange Zeit hatte es aber nach einem 0:0 ausgesehen, ehe Verteidiger Bornauw seine Farben in der 86. Spielminute erlöste.

Kölns Torwart Horn: "Haben ein Riesenspiel gemacht"