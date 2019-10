Eintracht Frankfurt - Werder Bremen 2:2

Frankfurter Sturmlauf nicht belohnt

Im Duell mit Werder Bremen hat Eintracht Frankfurt den Sprung in die Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga verpasst. Frankfurt kam am Sonntagabend (06.10.2019) nicht über ein 2:2 (0:1) gegen Bremen hinaus und geht mit elf Punkten in die Länderspielpause.