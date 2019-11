Frankfurt hatte zwar mehr Spielanteile und wirkte in den Offensivaktionen zielstrebiger, doch im Abschluss blieben die Hausherren zu harmlos. Die Wölfe nutzten dagegen eine "Halbchance" zur überraschenden Führung: Weghorst hielt instinktiv seinen Kopf in einen etwas verunglückten Schuss von Maximilian Arnold und fälschte damit den Ball unhaltbar für Wiedland ab. Der Torschütze steckte sich beim Jubel den Ball unters Trikot und verriet hinterher: "Unser zweites Kind kommt, ich bin sehr froh und glücklich."

Wolfsburg erhöht in Unterzahl

Nachdem berechtigten Platzverweis für Tisserand Sekunden vor dem Pausenpfiff, baute Glasner sein Team um: Der Österreicher opferte mit Admir Mehmedi einen Offensiven, brachte mit Robin Knoche einen weiteren Verteidiger und stellte von einer Dreier- auf eine Vierabwehrkette um. Frankfurt bließ nach der Pause wie erwartet zum Angriff, doch trotz Überzahl tat sich die Elf von Adolf Hütter weiter schwer.

Der VfL verteidigte mit zehn Mann geschickt und hatte sogar die große Möglichkeit zum zweiten Treffer: Nach Hereingabe von Arnold konnte Wiedwald den wuchtigen Kopfball von Jeffrey Bruma nur mit Mühe abwehren. Am Ende wurde der Frankfurter Schlussmann trotz seiner insgesamt guten Leistung aber zum Wegbereiter des Wolfsburger-Erfolgs: Nach einer Rückgabe seines Verteidigers Martin Hinteregger traf Wiedwald den Ball nicht richtig und spielte ihn genau in den Lauf von Joao Victor; eine Einladung, die sich der Brasilianer knapp sechs Meter vor dem Tor nicht entgehen ließ.