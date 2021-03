Berlin nutzt Chancen nicht

Nach dem Wechsel nahmen die Hausherren ein wenig das Tempo aus dem Spiel, Berlin gab jetzt deutlich den Ton an. Dennoch gab es auf beiden Seiten einige Chancen. Frankfurts Daichi Kamada (60.) verfehlte mit einem Flachschuss knapp das Ziel, im direkten Gegenzug scheiterte Pohjanpalo an Trapp. Auch der eingewechselte Keita Endo (68.) brachte den Ball nicht im Eintracht-Tor unter, Andrich (87.) traf zudem nur die Latte. "Kevin Trapp hat uns die drei Punkte festgehalten", lobte Hütter seinen Torwart. So durfte Chandler in der Nachspielzeit den Schlusspunkt für die Frankfurter setzen.

Nach der anstehenden Länderspielpause wartet auf Frankfurt ein eventuell vorentscheidendes Duell im Kampf um die Königsklasse. Die Eintracht reist dann am Freitagabend (03.04.2021) um 20.30 Uhr zum direkten Verfolger Borussia Dortmund. Union Berlin schließt den 27. Spieltag zuhause mit dem Berliner Derby gegen den im Abstiegskampf befindlichen Hertha BSC am Sonntag um 18.00 Uhr ab.