"Wir sind noch nicht am Limit, was die Torausbeute angeht." Angesichts von stets mindestens drei Tore in den vergangenen neun Bundesliga-Spielen klang die Warnung von Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann vor der Partie gegen Eintracht Frankfurt leicht absurd. Doch er sollte Recht behalten. Der Tabellenführer unterlag am Samstag (25.01.2020) bei der SGE nach zuvor acht Siegen aus den vergangenen neun Liga-Spielen mit 0:2 (0:0). Ein Traumtor von Verteidiger Almamy Touré (48.) und ein Treffer des starken Filip Kostic (90.+4) entschieden die Partie zugunsten der Hessen.

Leipzig bleibt trotz der dritten Saisonniederlage an der Spitze, büßte allerdings an Vorsprung ein. Die zuvor letzte Niederlage hatte RB am neunten Spieltag beim SC Freiburg kassiert (1:2). Frankfurt festigte durch den zweiten Sieg in Folge seinen Platz im Tabellenmittelfeld.

Hütter: "Einen Zahn zugelegt"

Frankfurts Trainer Adi Hütter sagte nach Spielschluss vor den Sportschau-Kameras: "In der ersten Halbzeit waren wir passiv, da haben wir mehr zugeschaut, wie schön Leipzig spielen kann. Dann haben wir uns ein Herz gefasst, speziell in der zweiten Halbzeit einen Zahn zugelegt und das Zweikampfverhalten verbessert." Eintrachts Sebastian Rode freute sich: "Es macht Spaß, wenn man am Ende gegen den Tabellenführer gewinnt. Es war harte Arbeit heute, wir haben defensiv gut gestanden und mal wieder zu null gespielt."

Gulacsi: "Haben die Tore nicht gemacht"