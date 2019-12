Dodi Lukebakio (30. Minute) und Marko Grujic (63.) schossen am Freitag (06.12.2019) eine 2:0-Führung für Berlin heraus. Frankfurt kam durch Martin Hinteregger zum Anschlusstreffer (66.) und in der Schlussphase durch Sebastian Rode noch zum 2:2 (0:1)-Ausgleich (86.).

"Das war ein Riesenschritt nach vorne", meinte Hertha-Trainer Klinsmann in Bezug auf die Niederlage in der Vorwoche gegen Dortmund, "auch wenn man 2:0 führt, die drei Punkte mitnehmen will." Die Berliner beendeten zwar ihre Serie von vier Niederlagen in Folge, bleiben aber mit zwölf Punkten auf Relegationsplatz 16. Frankfurt konnte nach drei verlorenen Ligaspielen den Abwärtstrend etwas stoppen und rangiert mit 18 Zählern im Mittelfeld. Eintracht-Coach Adi Hütter war zwar mit der Leistung, aber nicht mit dem Ergebnis zufrieden: "Wir hätten das Spiel gewinnen müssen. Für den Aufwand war das zu wenig Ertrag."

Grujic und Lukebakio schalten schnell

In einer intensiven Partie, in der die Berliner mit viel Biss in die Zweikämpfe gingen, hatte Eintracht Frankfurt zunächst die besseren Ansätze nach vorne. Aber Hertha BSC schlug eiskalt zu. Bei einem schnellen Gegenstoß leitete der starke Grujic auf dem linken Flügel zwischen zwei Gegenspielern durch auf Lukebakio weiter. Der sprintete den Frankfurtern davon und traf aus spitzem Winkel ins lange Eck (30.).

Den vermeintlichen Ausgleich durch Daichi Kamada (38.) wenig später nahm Schiedsrichter Christian Dingert nach Ansicht der Videobilder zurück, weil Filip Kostic in der Entstehung Berlins Niklas Stark auf der Außenbahn umgerissen hatte. Frankfurt blieb bis zum Pausenpfiff optisch überlegen, aber ohne die ganz klaren Chancen.

Berlin mit hohem Aufwand

Auch in Halbzeit zwei biss sich Frankfurt an sehr engagierten und griffigen Gäste zunächst die Zähne aus. Berlin verteidigte mit viel Aufwand und zeigte sich nur selten vorne. So fiel das 2:0 auch eher überraschend nach einem Standard. Ein Freistoß fand nach Verlängerung Dedryck Boyata, der vom linken Pfosten auf Grujic quer legte (63.). Nur drei Minuten später war Frankfurt zurück im Spiel - ebenfalls nach Standard. Ein Eckball landete bei Almamy Touré, der Hinteregger anköpfte - 1:2 (66.).