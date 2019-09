Zum Abschluss des 3. Spieltags verlor Fortuna Düsseldorf am Sonntag (01.09.2019) bei Eintracht Frankfurt 1:2 (1:0). Rouwen Hennings hatte Düsseldorf in der 36. Minute in der Führung gebracht, ehe die Frankfurter das Spiel in der zweiten Halbzeit drehten. Neuzugang Bas Dost (57.) und Gonçalo Paciência (86.) trafen zum Sieg für Frankfurt.

Es bleibt also dabei: Auswärtsspiel in Frankfurt liegen den Düsseldorfern einfach nicht. Überhaupt nur einmal hat die Fortuna ein Bundesligaspiel bei den Hessen gewonnen. Im Januar 1980 war das, als Düsseldorf nach Toren von Thomas Allofs und Gerd Zewe 2:1 gewonnen hatte.

Für Eintracht Frankfurt geht es am Samstag nach der Länderspielpause (14.09.2019) mit einem Auswärtsspiel beim FC Augsburg weiter. Fortuna Düsseldorf ist bereits einen Tag früher gefordert, wenn am Freitagabend (13.09.2019) der VfL Wolfsburg zu Gast ist.

red/sid/dpa | Stand: 01.09.2019, 19:50