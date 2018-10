Die Düsseldorfer Abwehr offenbarte aber auch in dieser Phase chaotische Züge. Rensing klärte noch artistisch gegen den Kopfball von Haller, dann hatte Ndicka bei seinem Kopfballabpraller das leere Tor vor sich, köpfte aber aus drei Metern an die Latte.

Zimmer als Vorbereiter für Haller

Zur zweiten Halbzeit versuchte der frühere Eintracht-Trainer Friedhelm Funkel, mit einem Doppelwechsel Schadensbegrenzung zu betreiben, doch die Richtung blieb die gleiche - und das Abwehrverhalten der Fortuna auch. Keine fünf Minuten waren rum, da legte Jean Zimmer den Ball in den Lauf von Haller, der sich per Lupfer zum 4:0 bedankte.

Das Trostpflaster durch Dodi Lukebakio zum 1:4 (54.) wirkte auch nur für Sekunden, dann hatte Jovic nach Zuspiel von Kostic schon wieder den alten Abstand hergestellt. Düsseldorfer Gegenwehr? Fehlanzeige.

Immer wieder Jovic

War der Widerstand zuvor schon dünn, löste sich danach das komplette Gebilde in seine Bestandteile auf: Jovic bestrafte das erst nach Pass von Jonathan de Guzmán, dann erneut nach Haller-Flanke mit seinen Treffern Nummer vier (69.) und fünf (73.) an diesem Abend - so oft hat in der Bundesliga-Historie noch nie ein Frankfurter in einer Partie getroffen.

Die Eintracht tritt nun am kommenden Sonntag (28.10.18) beim nächsten Aufsteiger an, es geht zum 1. FC Nürnberg. Düsseldorf hat einen Tag weniger Zeit, das Debakel zu verarbeiten, dann kommt der VfL Wolfsburg in die Arena.