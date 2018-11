Eintracht Frankfurt hat am Sonntagabend (11.11.2018) Schalke 04 mit 3:0 (0:0) besiegt und damit das achte der vergangenen neun Pflichtspiele gewonnen. Luka Jovic (61./73.) per Doppelpack und Sébastien Haller (80.) hielten die SGE auf Höhenflug, die in der Tabelle nun sogar Bayern München überflügelt hat.

"Das war eine großartige Vorstellung von uns, wir haben als Mannschaft sehr gut zusammengearbeitet. Der Teamgeist bei uns ist unglaublich" , sagte Frankfurts Jonathan de Guzmán nach dem Abpfiff.