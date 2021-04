Den Eintracht-Profis dagegen schien der Schock der 0:4-Pleite in Mönchengladbach am vergangenen Wochenende noch in Kopf und Beinen zu stecken. Ohne Schwung und Esprit agierten die Hausherren in der ersten halben Stunde. Daran änderten auch die Anfeuerungsrufe der rund 50 Anhänger vor der Arena nichts. Dass die Hessen in dieser Phase nicht in Rückstand gerieten, hatten sie auch den fehlenden Knipserqualitäten des Gegners zu verdanken.

Hinteregger grätscht knapp an Rot vorbei

Mit einer kompakten Abwehr hielt Augsburg die Frankfurter vom eigenen Tor fern und startete immer wieder gefährliche Vorstöße. Zweimal musste Nationaltorwart Kevin Trapp Hand anlegen, um ein Gegentor zu verhindern. Sein Gegenüber Rafal Gikiewicz hatte dagegen lange einen ruhigen Abend.