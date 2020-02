Chandler hatte die Hessen spät in der ersten Halbzeit mit einem Treffer nach Stürmermanier in Führung gebracht: Nach feinem Zuspiel von Dominik Kohr löste sich der US-Amerikaner im Strafraum halbrechts perfekt von zwei Augsburger Gegenspielern und jagte den Ball mit einem Vollspannschuss unter die Latte. Keine Abwehrchance für Augsburgs Ersatzkeeper Tomas Koubek.

"Mittelstürmer" Chandler mit Treffern drei und vier im Jahr 2020