Borussia Mönchengladbach hat mit einem Blitzstart seine Champions-League-Ambitionen bekräftigt. Zum Neustart der Bundesliga am 26. Spieltag gewann die Mannschaft von Trainer Marco Rose bei Eintracht Frankfurt im Topspiel am Samstag (16.05.2020) mit 3:1 und verbesserte sich in der Tabelle auf Rang drei.

Die Gladbacher haben nur eines der vergangenen acht Ligaspiele verloren. Die Frankfurter dagegen, die schon vor der Corona-Zwangspause in der Liga dreimal verloren hatten und auch in der Europa League beim 0:3 gegen Basel enttäuschten, kassierten die nächste bittere Niederlage und sind der Abstiegszone damit weiter deutlich näher als den europäischen Plätzen.

Blitzstart spielt Gladbach in die Karten

Die EIntracht machte dort weiter, wo sie vor der Corona-Pause im Geisterspiel gegen Basel aufgehört hatte: Gladbachs Alassane Plea nutzte nach nur 36 Sekunden einen Abstimmungsfehler der Eintracht-Defensive zum zweitschnellsten Treffer der Gladbacher Bundesliga-Historie (1.), die nächste Unsicherheit in der Frankfurter Hintermannschaft bestrafte Marcus Thuram gnadenlos (7.). Ramy Bensabaini sorgte mit einem allerdings mit viel Glück verwandelten Foulelfmeter (73.) für die Vorentscheidung. Der eingewechselte Andre Silva konnte für die Gastgeber nur noch verkürzen (81.).

Auch Thuram jubelt nicht kontaktlos

Gladbachs Torschütze Thuram war der nächste Profi, der die von der DFL ausgesprochenen Empfehlungen, auf einen gemeinsamen Jubel zu verzichten, offenbar verdrängt hatte. Der Stürmer ging nach seinem Treffer mit seinem Teamkollegen Bensebaini in Wangenkontakt und schien ihm sogar ein Küsschen aufzuhauchen. Am Nachmittag hatten schon einige Spieler von Hertha BSC beim 3:0-Sieg in Hoffenheim mit ausgiebigem gemeinsamem Torjubel mit Körperkontakt für Aufsehen gesorgt. Eine Strafe droht aber nicht.

Frankfurts Offensive ideenlos

Nach den frühen Toren zogen sich die Gladbacher zurück, setzten vornehmlich auf Gegenstöße - und waren damit über die gesamte Spielzeit trotzdem gefährlicher als die uninspirierten und verkrampften Frankfurter. Plea hätte mit einem Distanzschuss (21.) beinahe nachgelegt für die Gladbacher, die vor allem durch ihr präzises Spiel in der ersten halben Stunde überzeugten.