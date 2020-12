Eintracht rettet Punkt ins Ziel

Favre brachte zur Pause mit Sturmjuwel Youssoufa Moukoko neuen Offensivschwung, Giovanni Reyna krönte mit einem Schuss in den Winkel die frühe Drangphase. Der Druck blieb auch in Folge hoch, die Hütter-Elf schaffte in Halbzeit zwei kaum einmal Entlastung.

Erstmals seit 27 Ligabegegnungen spielte der dauerbelastete Champions-League-Achtelfinalist wieder Remis und verschenkte damit bereits zum dritten Mal Punkte gegen ein Mittelfeld- oder Kellerteam. Die Frankfurter "Unentschiedenkönige" treten mit dem fünften Remis in Serie weiter auf der Stelle - bereits seit sieben Spielen wartet die Eintracht auf einen Dreier.

Am nächsten Samstag (12.12. um 15:30) trifft der BVB auf den VfB Stuttgart, schon am Freitag (20:30 Uhr) tritt die Eintracht beim VfL Wolfsburg an.