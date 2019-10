Durch das 3:0 (2:0) rückt die Eintracht in der Tabelle zumindest für eine Nacht auf Platz sieben und liegt in der selten engen Tabelle zwei Punkte hinter Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach. Leverkusen verpasste dagegen den zwischenzeitlichen Sprung an die Tabellenspitze und bleibt punktgleich zunächst auf Rang acht.

Paciencia ebnet der Eintracht den Weg

Die Eintracht ging schnell in Führung: Danny da Costa spielte in der 4. Minute einen präzisen Pass in den Lauf von Goncalo Paciencia hinter die Leverkusener Kette spielt. Leverkusens Torwart Lukas Hradecky berührte den Ball bei Paciencias Schuss, wehrte ihn aber nicht mehr ab.

Wenig später warf sich Leverkusens Verteidiger Aleksandar Dragovic in einen Schuss Paciencia und berührte den Ball mit der Hand. Den folgerichtigen Strafstoß verwandelte wiederum Paciencia zum 2:0 für Frankfurt (16.). Die Eintracht legte ein druckvolles Spiel hin und führte verdient.

"Dann läufst du der Musik wieder hinterher und das ist extrem bitter" , sagte Leverkusens Stürmer Kevin Volland bei DAZN. "Konstanz schaut anders aus in meinen Augen. Vor allem die ersten Hälfte war grottenschlecht von uns."

Leverkusen hofft nur kurz

Frankfurts Auftritt verlor in der zweiten Hälfte zunächst etwas an Wucht und so schien es, als ob Leverkusen herankommen könnte, nachdem Schiedsrichter Christian Dingert den Gästen einen Handelfmeter zusprach. Doch nach Ansicht der Bilder in der Review Area nahm der Unparteiische die Entscheidung zurecht zurück - Frankfurts Gelson Fernandes war nur im Gesicht getroffen worden.

Und so sorgte Bas Dost für die Entscheidung: In der 81. Minute bekam er einen Pass des überragenden Filip Kostic, setzte sich mit viel Glück und Willen gegen Leverkusens Dragovic durch und traf schließlich gegen Schlussmann Hradecky durch die Beine.

Frankfurts Verteidiger Martin Hinteregger lobte Torwart Frederik Rönnow, der derzeit Kevin Trapp ersetzt. "Er hat uns mehrfach im Spiel gehalten."

Frankfurt nun in Gladbach, Bayer gegen Bremen

Eintracht Frankfurt tritt am kommenden Sonntag (27.10.2019, 18:00 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach an. Bayer Leverkusen empfängt bereits am Samstag (18:30 Uhr) Werder Bemen.