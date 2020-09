Aufsteiger Arminia Bielefeld hat sich bei Eintracht Frankfurt 4137 Tage nach dem letzten Auftritt in der Beletage des deutschen Fußballs mit viel Herz und Leidenschaft ein 1:1 (0:0) verdient und präsentierte sich vor allem defensiv absolut bundesligatauglich. "Es ist kein unverdienter Punkt für die Arminia, sie hat das gut gemacht und gut verteidigt. Wir hatten am Ende keine Lösungsansätze, um das Spiel zu gewinnen" , sagte SGE -Coach Adi Hütter. Eine Woche nach dem Aus im DFB -Pokal gelang Arminia damit der erste Schritt zur Rehabilitation und zum Klassenerhalt. Cebio Soukou (51.) ließ die Arminia zwischenzeitlich sogar vom Traumstart träumen. Doch Andre Silva (62.) gelang noch der Ausgleich.

Frankfurt dominant, aber uneffektiv

Zunächst schien es so, dass die teilweise Rückkehr der Zuschauer einen positiven Einfluss auf die Eintracht hatte. Frankfurt drückte den Aufsteiger tief in die eigene Hälfte und bestimmte die Partie - es fehlte einzig die Genauigkeit. Dann kam die Minute des Danny da Costa. Erst vergab er nach Maßflanke von Filip Kostic vorne aus fünf Metern freistehend (23.), dann fälschte er hinten eine Flanke an den Pfosten des eigenen Tores ab (24.).

Dies war zugleich die einzige gefährliche Aktion der Arminia vor der Pause. Sinnbildlich für die fehlende Effektivität der Eintracht probierte sich Silva bei der besten Chance allein vor Bielefelds Torwart Stefan Ortega lässig per Hacke und scheiterte kläglich (32.). Danach passierte bis zum Seitenwechsel nichts mehr.

Bielefeld verteidigt clever

Hütter wechselte zur Halbzeit doppelt und seine Elf startete stark in Durchgang zwei. Erst war Martin Hinteregger im Pech, als sein Kopfball von der Latte auf die Linie sprang, dann vergab der eingewechselte Aymen Barkok 60 Sekunden später (49.). Genau in dieser Phase setzte Bielefeld einen empfindlichen Nadelstich. Soukou entwischte dem zu hoch stehenden Kostic und vollendete eiskalt ins lange Eck zum ersten Bundesligatreffer für die Arminia seit fast elf Jahren.