Finks Traumtor bremst Stuttgarter Comeback-Hoffnung

Der VfB kam danach eigentlich ganz schwungvoll in die zweite Hälfte und hatte ein paar ordentliche Aktionen. Der allererste Konter der Gastgeber hatte es dann aber direkt in sich. Jean Zimmer bewies ganz viel Übersicht, bediente Fink und der Kapitän machte das 2:0 mit all seiner Routine: Erst ließ er Santiago Ascacibar aussteigen und dann schlenzte er den Ball wunderbar gefühlvoll oben rechts in den Winkel.

Die Mannschaft von Weinzierl war von diesem erneuten Rückschlag sichtbar mitgenommen und hatte weiterhin Probleme, gegen nun tiefer stehende Fortunen trotz viel Ballbesitz echte Chancen herauszuspielen. Ein Schuss von Alexander Esswein (73.), der knapp über das Tor ging, war lange die einzige nennenswerte Offensivaktion der harmlosen Schwaben. Besser machten es die Gastgeber, die mit ihren Kontern ab und an die vielzitierten Nadelstiche setzten: Der eingewechselte Raman vollendete einen solchen mit einem Lupfer zum Endstand.