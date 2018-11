Das 0:1 (0:0) verdienten sich die Mainzer weniger durch spielerischen Glanz, als durch diszipliniertes Defensivspiel. Die Gäste klettern damit auf Platz acht der Tabelle, Düsseldorf bleibt 17., kann aber am Samstag (01.12.18) auch noch auf den letzten Platz abrutschen.

Fortuna-Stürmer Rouwen Hennings haderte: "Es ist sehr ärgerlich, dieses Spiel zu verlieren. Aber wir müssen trotzdem die guten Sachen aus der Partie mitnehmen." Sein Trainer Friedhelm Funkel war auch stark angefressen: "Das war eine vollkommen unnötige Niederlage. Wir hatten genug klare Chancen, um das Spiel zu gewinnen. Und dann ärgere ich mich natürlich auch über das Gegentor, da hat uns einfach die Aggressivität gefehlt."

Lukebakio fast immer beteiligt

Im ersten Durchgang hatte die Fortuna noch deutlich mehr vom Spiel, man merkte vor allem Dodi Lukebakio an, dass er nach seinen drei Toren beim 3:3 in München richtig Selbstvertrauen getankt hatte. Fast an allen Offensivaktionen war die Leihgabe des FC Watford beteiligt, doch im Abschluss fehlte die Präzision: Mal kam der letzte Pass nicht zum Mitspieler, mal warf sich noch ein Mainzer in die Schussbahn, mal parierte Robin Zentner.

Von den 05ern kam offensiv in den ersten 45 Minuten gar nichts, Michael Rensing im Fortuna-Tor musste allenfalls bei hohen Flanken mal eingreifen. Viel räumte aber vor ihm bereits die Abwehrkette mit Robin Bormuth und Marcin Kaminski weg, auch das defensive Mittelfeld der Gastgeber war fast immer Herr der Lage.

Aarón beinahe mit Eigentor

Der zweite Durchgang wie der erste geendet hatte: Zentner musste hellwach sein. Allerdings prüfte ihn nach knapp 20 Sekunden diesmal der eigene Mann: Martin Aarón rutschte die Kugel über den Spann, doch der FSV-Torhüter verhinderte per Reflex den Rückstand.

Das war aber offenbar ein Weckruf für die Mainzer Abwehr, die danach erstmal gar nichts mehr zuließ. Düsseldorf fiel aber auch zunehmend wenig ein, die Partie wurde schwächer und schwächer, ehe ein eigentlich harmlos aussehender Angriff in der 67. Minute die Gästeführung brachte: Jean-Philippe Mateta ließ im Strafraum zunächst Bormuth aussteigen, schoss dann flach aus spitzem Winkel - und Rensing ließ die durchaus haltbare Kugel durchrutschen.

Fortuna ohne Torgefahr

Danach wechselte Funkel Lukebakio aus - und damit auch den Rest an Torgefahr. Mainz hatte durch Mateta zwölf Minuten vor dem Ende die Chance zum 2:0, doch diesmal war Rensing auf dem Posten und verkürzte geschickt den Winkel. Auch Robin Quaison hatte noch eine Möglichkeit, seinen Schuss blockte aber Niko Gießelmann ab (82.).

Fortuna kam erst ganz am Ende der Partie wieder zu Torchancen, doch Zentner parierte erst einen Flachschuss von Hennings und dann einen Versuch von Benito Raman. Auch Gießelmann und Kenan Karaman hatten in der Nachspielzeit noch die Gelegenheit zum Ausgleich, aber Zentner lenkte Gießelmanns Kracher über die Latte, Karaman köpfte am Tor vorbei. Als Takashi Usami in der 96. Minute dann auch noch knapp danebenzielte, durften die Mainzer ihren Auswärtssieg bejubeln.

Die Fortuna tritt am 14. Spieltag erneut am Freitagabend (07.12.18) an, dann geht es zu Werder Bremen. Der 1. FSV Mainz 05 kann sich zwei Tage länger ausruhen, ehe das Duell mit Hannover 96 ansteht.