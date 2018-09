Bayer im zweiten Durchgang abgezockt

Herrlich vertraute aber auch zu Beginn der zweiten Hälfte überraschend auf sein Offensivpersonal, was sich bereits kurz nach Wiederanpfiff auszahlte. Volland nutzte eine grobe Nachlässigkeit in der Fortuna-Abwehr zu seinem ersten Saisontreffer. Nur wenige Minuten später traf er nach einer gefühlvollen Flanke von Havertz erneut und brach damit den Widerstand der Fortuna, die anschließend nicht mehr viel entgegenzusetzen hatte. Erst in der letzten Minute gelang der Anschluss durch Hennings Foulelfmeter, nachdem Jonathan Tah Düsseldorfs Niko Gießelmann gehalte hatte. Doch das kam zu spät.

Für Bayer Leverkusen geht es am kommenden Samstag in der Bundesliga mit dem nächsten West-Derby weiter: Dann kommt Borussia Dortmund in die BayArena. Fortuna Düsseldorf muss auswärts bei Mit-Aufsteiger 1. FC Nürnberg ran.