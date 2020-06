Wie in den letzten Wochen hat, Fortuna Düsseldorf auch am Samstag (06.06.2020) des 30. Spieltages erneut eine Führung nicht in einen Sieg umgemünzt. Top-Torjäger Rouwen Hennings per Kopf (5.) und Foulelfmeter (75.) traf für die Gastgeber, die nach einem Platzverweis gegen Hoffenheims Kapitän Benjamin Hübner (9.) fast die gesamte Spielzeit mit einem Mann mehr agierten. Munas Dabbur (16.) und Steven Zuber (61.) hatten die Partie zwischenzeitlich zugunsten der Gäste gedreht. "Ein Gegentor haben wir durch einen Standard bekommen, eins nach einem Konter. Das ist sehr ärgerlich. Die Spiele werden weniger, wir brauchen Punkte", sagte Doppeltorschütze Hennings hinterher.

Düsseldorf mit starker erster Hälfte

Dabei sah es zuerst gut aus für seine Fortuna: Die erste gefährliche Hereingabe von Regisseur Kevin Stöger fand gleich den Kopf des Angreifers, der völlig freistehend gegen die Laufrichtung von TSG-Keeper Oliver Baumann einköpfte. Als kurz darauf Hübner vor einer eigenen Ecke den Ellenbogen in Kaan Ayhans Gesicht ausfuhr, entschied Schiedsrichter Sören Storks auf Tätlichkeit und glatt Rot - eine harte Entscheidung.

Einen weiteren Hennings-Treffer per Kopf erkannte Storks nach Ansicht der Videobilder ab, weil der frühere Hoffenheimer Kenan Karaman zuvor Stefan Posch gefoult hatte. Zuvor hatte sich Düsseldorf allerdings nach einem Standard Dabburs Ausgleich eingehandelt. Die dezimierten Gäste zogen sich nach diesem weit zurück und schwammen teilweise bedenklich. Eine zwischenzeitliche Drangphase mit Abschlüssen von Karaman (28.) und Valon Berisha (34.) konnte die Fortuna nicht mit Treffern veredeln.

Hoffenheim kontert gefährlich

Nach dem Seitenwechsel stabilisierte sich die TSG defensiv und wurde vorne durch Konter gefährlich. Einen solchen hätte Robert Skov (49.) im Eins-gegen-Eins gegen Florian Kastenmeier im F95-Kasten zur Gäste-Führung verwandeln müssen. Zuber machte es dann besser: Nach einer weiteren Umschaltsituation schloss er flach ins rechte Eck ab. F95-Coach Uwe Rösler reagierte umgehend und brachte vier Spieler auf einen Schlag.

Düsseldorf intensivierte nun wieder seine Bemühungen: Erst köpfte Hennings über das Tor (68.). Kurz darauf verwandelte er vom Punkt nach einem Foul von Havard Nordtveit an Erik Thommy. In der Schlussphase drängten die Rheinländer auf den Sieg, kam aber gegen tapfer kämpfende Gäste nicht mehr gefährlich vor das Tor.

F95 und TSG mit schweren Partien

Bei noch vier ausstehenden Spielen müssen die Rheinländer nun gegen die Champions-League-Aspiranten Borussia Dortmund am Samstag (13.06.2020) und RB Leipzig ran. Das harte Restprogramm könnte für die Fortuna zum Nachteil im Kampf um den Klassenerhalt werden. Auch Hoffenheim hat im Rennen um die Europapokalplätze noch die beiden Top-Teams BVB und RB Leipzig vor der Brust. Die TSG eröffnet gegen die Sachsen am Freitag den 31. Spieltag.