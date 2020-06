Haaland köpft BVB in letzter Minute zum Sieg bei Fortuna

Der lange phlegmatische und enttäuschende BVB siegte bei Fortuna Düsseldorf am Samstag (13.06.209 1:0 (0:0) - dadurch kann der FC Bayern seinen achten Titel in Serie frühestens am Dienstag perfekt machen.

Dem eingewechselten Erling Haaland (90.+5) gelang kurz vor dem Abpfiff per Kopf noch das Tor, durch das sich die Schwarz-Gelben keine Sorgen mehr um die Champions-League-Qualifikation machen müssen. "Düsseldorf hat es uns mit einer guten Taktik schwer gemacht", sagte Haaland, "aber es ist, wie es ist: Gute Mannschaften gewinnen auch an schlechten Tagen."