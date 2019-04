Mit einem Sieg in Nürnberg kann Titelverteidiger Bayern München am Sonntag (28.04.19) den Vorsprung auf die Borussia vor den restlichen drei Saisonspielen auf vier Punkte ausbauen. Schalke feierte den ersten Sieg in Dortmund seit Oktober 2012 und hat einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht.

Dortmund beendete die hitzige Partie mit acht Feldspielern: Marco Reus und Marius Wolf sahen nach der Pause innerhalb von fünf Minuten nach grobem Foulspiel jeweils an Suat Serdar Rot. "Wir haben das Derby verloren. Das ist eine bittere Erkenntnis heute", sagte BVB-Teammanager Sebastian Kehl nach dem Spiel am Sportschau-Mikrofon. Schalkes Trainer Huub Stevens lobte seine Mannschaft: "Kompliment an die Mannschaft, wir haben taktisch perfekt unseren Plan umgesetzt."

BVB geht in Führung, Schalke dreht die Partie

Dabei hatte die Partie so gut begonnen aus Sicht des BVB: Mario Götze brachte den Favoriten, der anfangs rund 80 Prozent Ballbesitz hatte, zunächst in Führung (14. Minute). Nach einem Traumpass von Jadon Sancho köpfte Götze perfekt ein. Daniel Caligiuris sorgte per Handelfmeter (18.) für den schnellen Ausgleich. Nach einem Schuss von Breel Embolo bekam Julian Weigl den Ball an die Hand. Schiedsrichter Felix Zwayer hatte die Szene zunächst übersehen, nach einem Hinweis vom Videoassistenten in Köln überprüfte er die Szene und entschied auf Elfmeter.

Gerade einmal zehn Minuten danach war Salif Sané (28.) mit einem perfekten Kopfball nach Caligiuris Eckball zur Stelle und brachte Schalke in Führung. In der Folge wurden die Gäste zwar etwas mutiger, der BVB behielt aber die Oberhand. Vor allem mit Sancho hatte die Schalker Hintermannschaft ihre Probleme.

Doppel-Rot beendet Dortmunder Hoffnungen

Den Dortmundern fehlte zu Beginn der zweiten Halbzeit die spielerische Linie, viele Fouls und Unterbrechungen hinderten zudem den Spielfluss. Ein Distanzschuss von Raphael Guerreiro verfehlte sein Ziel (54.). Favre reagierte und brachte in der 56. Minute seinen Edeljoker Paco Alcácer.

Doch als der BVB den Druck erhöhen wollte, flog Reus nach Foul an Serdar vom Platz und Caligiuri schlenzte den anschließenden Freistoß in den Winkel. Danach verloren die Dortmunder die Nerven und Wolf sah ebenfalls die Rote Karte. Axel Witsels Tor (84.) ließ noch einmal Hoffnung aufkommen, Embolo (86.) stellte wenige Augenblicke später den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her.

Für Dortmund geht es kommenden Samstag (04.05.19) weiter mit dem Auswärtsspiel bei Werder Bremen. Schalke bekommt es einen Tag später mit dem FC Augsburg zu tun.

Stand: 27.04.2019, 17:20