Borussia Dortmund hat am Samstagabend (19.09.2020) im Topspiel des 1. Spieltag Borussia Mönchengladbach deutlich besiegt. Beim 3:0 (1:0) brachte Giovanni Reyna (35. Minute) den BVB in Führung, ehe Erling Haaland mit einem Doppelpack in Hälfte zwei für die drei Punkte sorgte (54., 78.).

Die 9.300 Zuschauer im Stadion in Dortmund sahen eine unterhaltsame erste Hälfte, in der der BVB die spielbestimmende Mannschaft war. Die Führung für die Mannschaft von Lucien Favre fiel nach einer Flanke von Emre Can, die der spätere Torschütze Reyna zunächst zu Jude Bellingham weiterleitete. Bellingham spielte den Ball zurück zu Reyna, der mit einem wuchtigen Schuss ins lange Ecke traf. Für den erst 17-jährigen Reyna war es der erste Bundesligatreffer.

Die Halbzeitführung für den BVB hätte noch höher ausfallen können, doch in der 40. Minute traf Jadon Sancho nach Flanke von Can per Kopf nur die Latte.

Haaland-Show in Hälfte zwei

Kurz nach Wiederanpfiff stand dann Schiedsrichter Feliy Brych im Mittelpunkt. Brych ließ nach einem Zweikampf zwischen Reyna und Ramy Bensebaini zunächst weiterspielen. Nach Rücksprache mit dem VAR schaute sich Brych die Szene noch einmal in Ruhe auf dem Bildschirm an und revidierte seine Entscheidung dann. Den Elfmeter verwandelte Haaland sicher.

Für den Schlusspunkt sorgte dann erneut der Norweger. Nach einem Eckball von Mönchengladbach schickte Mats Hummels Sancho auf die Reise. Sancho bediente dann Haaland, der aus kurzer Distanz vollendete.

sid/dpa/red | Stand: 19.09.2020, 20:25