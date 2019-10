In der zweiten Halbzeit kehrte zunächst ein wenig Ruhe ein, dann spitzelte Reus den Ball durch Sommers Beine ins Tor. Nachdem Favre Torhüter Bürki verletzungsbedingt durch Marwin Hitz ersetzen musste, verpasste es Gladbach trotz aufopferungsvollen Kampfes, den Ausgleich zu erzielen. Patrick Herrmann, der den Ball in seinem 250. Bundesligaspiel im Rutschen knapp am Tor vorbei schob, Christoph Kramer per Dropkick und Denis Zakaria vergaben beste Möglichkeiten.

Am neunten Spieltag muss Borussia Dortmund zum Revierderby nach Schalke (Sa., 15.30 Uhr), zuvor müssen die Schwarz-Gelben am Mittwoch (23.10.19) zum schweren Champions-League-Spiel zu Inter Mailand. Mönchengladbach hat es am Sonntag (18.00 Uhr) mit Eintracht Frankfurt zu tun, reist aber unter der Woche ebenfalls nach Italien und trifft dort in der Europa League auf den AS Rom (Do., 18.55 Uhr).