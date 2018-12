Nach der Herbstmeisterschaft gingen für BVB -Kapitän Marco Reus die Feierlichkeiten gleich weiter. Ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub Borussia Mönchengladbach, für den er zwischen 2009 und 2012 spielte, absolvierte Reus in Dortmund vor 81.365 Zuschauern sein 250. Bundesligaspiel. Die Voraussetzungen für eine vorzeitige, schwarz-gelbe Weihnachtsparty waren gegeben: Dortmund hatte die letzten 25 Heimspiele nicht verloren und auch die letzten sechs Duelle mit Gladbach gewonnen.

Beide Teams mit provisorischer Innenverteidigung

Verletzungsgeschwächt mussten beide Teams im Borussenduell auf ihre etatmäßigen Innenverteidiger verzichten. Beim BVB agierten Ömer Toprak und Julian Weigl im Zentrum, bei den "Fohlen" halfen Louis Beyer und Tobias Strobl aus. BVB-Sportdirektor Michael Zorc lobte seine Borussen im Nachgang des Spiels beim ZDF: "Insgesamt haben wir trotz der personellen Probleme im defensiven Bereich eine fast perfekte Leistung geboten.“

Mönchengladbach taktiert - zunächst wenig Risiko

In den ersten Minuten verteidigte Gladbach sehr hoch, wurde aber im weiteren Verlauf von der BVB-Offensive zurückgedrängt. Flügelstürmer Patrick Herrmann und Thorgan Hazard waren des Öfteren gezwungen, den Rückwärtsgang einzulegen und hinten auszuhelfen. Folglich blieb das große Angriffs-Feuerwerk um Gladbachs Torjäger Alassane Pléa aus, die meisten Flugbälle in Richtung Offensive wurden vom BVB abgefangen. Allerdings stand Mönchengladbach in der Defensive diszipliniert.