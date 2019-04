Der BVB übernahm nach dem am Ende schwer erkämpften Sieg am 29. Spieltag der Fußball-Bundesliga mit 66 Punkten zumindest für einen Tag wieder die Tabellenführung. München (64) kann am Sonntag mit einem Sieg bei Fortuna Düsseldorf (15.30 Uhr) erneut vorbeiziehen. Youngster Jadon Sancho (17./24.) sorgte bereits vor der Pause mit seinen Saisontreffern neun und zehn für eine 2:0-Führung gegen relativ kompakt stehende Mainzer, die trotz der Niederlage Zwölfter bleiben und immer noch einen komfortablen Vorsprung auf die Abstiegsplätze haben. Robin Quaison (83.) gelang nur noch das Anschlusstor.

"Wir haben die letzten 15, 20 Minuten nicht mehr in die Zweikämpfe gefunden" , sagte Dortmunds Keeper Roman Bürki am ARD-Mikrofon, "und sind nur noch hintendrin gestanden. Gewonnen zu haben ist ein gutes Gefühl." Mit neun Paraden hatte der Schweizer Schlussmann sein Team vor dem Ausgleich oder sogar vor der Niederlage bewahrt.

BVB vergibt viele Chancen