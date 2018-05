Bakus Schlenzer zum 1:0

Bereits in den Anfangsminuten schockten die Gäste den BVB: Am Ende einer ersten Mainzer Kombination über Levin Öztunali stand Baku allein vor Roman Bürki - sein Schlenzer war unhaltbar. In der Vorwoche hatte Baku als Debütant bereits gegen RB Leipzig getroffen. "Ridle" lässt er sich in Anlehnung an das BVB-Idol Karl-Heinz Riedle rufen.

Während der BVB noch Sommerfußball spielte, blieb Mainz zielstrebig: Muto legte unter Mithilfe Bürkis nach.

Philipp schlug sofort zurück, das Spiel war vogelwild ohne jede Kontrolle für die Abwehrreihen. Florian Müller, im Mainzer Tor Ersatz für den am Knie verletzten Rene Adler, war beim Anschlusstreffer ohne Chance.

Erst danach wurde auch mal ein Fuß auf den Ball gestellt. Das atemraubende Anfangstempo nahm ab, der BVB blieb allerdings in der Defensive wacklig.

BVB ohne gute Torchancen

Nach der Pause machte der BVB vor 81.360 Zuschauern im ausverkauften Stadion etwas mehr Druck, Mainz schlug phasenweise nur noch den Ball lang nach vorne. Zwingend wurde es aus Sicht der Borussia dennoch selten. Mainz verteidigte mit Leidenschaft.

Dortmunder "Endspiel" am letzten Spieltag

Die Mainzer vermeiden durch den überraschenden Sieg in Dortmund ein "Endspiel am kommenden Samstag daheim gegen Werder Bremen. Die Borussia dagegen darf sich ohne den dann gelbgesperrten Abwehrchef Sokratis am letzten Spieltag in Hoffenheim keine Niederlage erlauben, weil sonst der Absturz auf Rang fünf droht.

Emotionaler Weidenfeller-Abschied

Übrigens: Roman Weidenfeller erlebte nach 16 ereignisreichen Jahren sein letztes Heimspiel als Profi der Borussia. Nach einer Verabschiedung mit Blumen und anderen Huldigungen saß er aber nur auf der Bank.