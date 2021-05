Reinier setzt Haaland in Szene

Schon vor dem Anpfiff ging es emotional zu, als der 35 Jahre alte Außenverteidiger Lukas Piszczek nach elf Jahren im BVB-Trikot verabschiedet wurde. Der Brasilianer Reinier rechtfertigte seinen Einsatz mit einem feinen Pass auf Haaland, den der Norweger zum frühen 1:0 nutzte. Die Dortmunder kombinierten anfänglich nach Herzenslust.

Die Gäste kamen mit zunehmender Spielzeit aber immer besser ins Spiel. Nur der Glanztat von BVB-Keeper Roman Bürki in der 35. Minute war es zu verdanken, dass Paulinho nicht der Ausgleich gelang. Allerdings waren die Dortmunder dem 2:0 nahe, als Kapitän Marco Reus kurz vor der Pause in höchster Not von Kerem Demirbay geblockt wurde.

Spalier für Piszczek, Elfmetertor für Bender

Auch nach Wiederanpfiff erwischte der BVB einen Start nach Maß. Mit einem direkten Freistoß von der Strafraumgrenze erhöhte Reus auf 2:0. Dennoch gaben sich die Leverkusener noch nicht geschlagen.

Neben dem zehnten Doppelpack von Haaland in dieser Saison zum 3:0 - nach kapitalem Fehler von Wendell - sorgten Piszczek und Bender für die weiteren Höhepunkte. Bei Piszczeks Auswechslung in der 75. Minute standen die Dortmunder Profis Spalier und applaudierten. Und der wenige Sekunden zuvor eingewechselte Lars Bender beendete seine Karriere mit einem Elfmetertreffer.