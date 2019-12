Beide Teams untermauerten dabei ihre Ambitionen auf Platz eins und die Meisterschaft. Julian Weigl (23.), Julian Brandt (34.) und Jadon Sancho (55.) trafen am Dienstag (17.12.2019) für den BVB. Leipzig kam durch einen Doppelpack von Timo Werner (47., 53.) sowie einen Treffer des eingewechselten Patrik Schick (78.) jeweils zurück ins Spiel.

Einen Spieltag vor Ende der Hinrunde verpasste Leipzig zwar den siebten Bundesliga-Sieg in Folge, bleibt aber auf Platz eins und vier Zähler vor den drittplatzierten Dortmundern. Der BVB ist jetzt seit fünf Pflichtspielen ohne Niederlage. "In der zweiten Halbzeit haben wir zu viele Fehler gemacht" , gestand BVB-Kapitän Marco Reus vor dem Sportschau-Mikrofon.