Hoffenheim wird aktiver und belohnt sich

In Halbzeit zwei riskierte Hoffenheim mehr. Dazu machte sich bei Dortmund mehr und mehr die Pokalpartie bemerkbar, so dass Tempo und Kozentration bei den Hausherren schwanden. Allerdings reichte ein starker Angriff gegen aufkommende Gäste zunächst zum 3:0. Hoffenheim blieb aber hartnäckig und belohnte sich innerhalb von nur zwölf Minuten. "In der zweiten Halbzeit haben wir sehr hoch verteidigt und immer an unsere Chance geglaubt", meinte 1899-Trainer Julian Nagelsmann.

Erst schoss der zur Pause eingewechselte Belfodil eine Vorlage von Außen zum 1:3 ein. Wenig später machte es Kaderabek mit einem Kopfball noch einmal richtig spannend. Erneut Belfodil per Flugkopfball auf eine Freistoß-Flanke von Dennis Geiger sorgte für das 3:3 - und ließ wie schon bei den Treffern zuvor die Dortmunder Abwehr schlecht aussehen. "Hoffenheim hatte mehr Präsenz und wir haben uns nicht clever angestellt", gab auch BVB-Verteidiger Weigl zu.

Dortmund jetzt zu Totttenham

Trotz des Remis' bleibt Dortmund unangefochten auf Platz eins, könnte aber an Vorsprung auf Bayern München (gegen Schalke 04) einbüßen. In der nächsten englischen Woche geht es für den BVB zunächst am Mittwoch im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League zum englischen Spitzenklub Tottenham Hotspur nach London. In der Liga tritt Dortmund dann in einem Montagsspiel (18.02.19) bei Schlusslicht 1. FC Nürnberg an.

Hoffenheim, das zum achten Mal in Folge auswärts in der Bundesliga ungeschlagen blieb, muss am Samstag im Heimspiel gegen Abstiegskandidat Hannover 96 ran.