Starker BVB-Start

Dabei hatte Dortmund mit dem Selbstvertrauen der jüngsten Serie und dem 4:0 unter der Woche in der Champions League gegen Atletico Madrid wie die Feuerwehr losgelegt. Schon früh hatten die Gastgeber gute Chancen. Überschattet wurde diese Anfangsphase durch Auseinandersetzungen im Hertha-Block zwischen Gäste-Anhängern und der Polizei, während derer einige Fans aus dem Block kletterten und auf Polizisten einschlugen.

Auf das Spiel hatte der Vorgang keinen Einfluss. In der 18. Minute jubelten die Schwarz-Gelben das erste Mal, aber nach Videobeweis entschied Schiedsrichter Sascha Stegemann, dass Marco Reus bei seiner Vorlage für Sancho im Abseits stand.

Sancho zwei Mal zur Stelle

Wenig später war es aber soweit: Mario Götze spielte klug Sancho schräg im Strafraum an und der machte aus spitzem Winkel von rechts das 1:0. Danach verlor Dortmund ein bisschen die Kontrolle und Hertha kam auf. So war der Ausgleich der Berliner kurz vor der Pause keine Überraschung. Einen Fehlpass von Mahmoud Dahoud nutzten die Gäste zum Konter. Salomon Kalou gelang allein vor Roman Bürki das 1:1.

Auch nach der Pause blieb Berlin zunächst ebenbürtig. Dortmund wirkte etwas verhalten. Aber ab der 60. Minute nahm der Spitzenreiter wieder Fahrt auf und schlug sofort zu. Achraf Hakimi spielte Reus im Strafraum frei. Der verpasste den Ball, irrierte dadurch aber Hertha-Schlussmann Rune Jarstein. Dahinter drückte Sancho den Ball zum 2:1 und seinem vierten Bundesliga-Tor ein. In der Schlussphase spielte Berlin mutig nach vorne und verdiente sich noch den Ausgleich zum 2:2.

BVB nun im Pokal gegen Union

Dortmund bleibt mit 21 Punkten Spitzenreiter, knapp vor Bayern München (19). Hertha BSC muss nach dem dritten Remis in Folge den Kontakt nach ganz oben etwas abreißen lassen.

Der nächste Gegner des BVB kommt erneut aus Berlin. Am Mittwoch (18.30 Uhr) empfangen die Schwarz-Gelben Zweitligist Union Berlin in der 2. Runde des DFB -Pokals. In der Bundelsiga geht es am 10. Spieltag zum VfL Wolfsburg (03.11.2018). Hertha BSC muss im Pokal am Dienstag zu Zweitligist SV Darmstadt 98 und empfängt danach am Samstagabend in der Bundesliga zum nächsten Topspiel RB Leipzig.

Thema in: Sportschau, Das Erste, Samstag, 27.10.2018 ab 18 Uhr