Die Dortmunder fegten den Tabellenvorletzten aus Hannover am Samstag (26.01.2019) mit 5:1 vom Platz. Der Spitzenreiter baute damit die Führung auf Verfolger Bayern München zumindest für 24 Stunden auf neun Punkte aus. Die Tore für die in der zweiten Hälfte wie entfesselt aufspielenden Dortmunder erzielten Achraf Hakimi (24.), Marco Reus (60.), Mario Götze (62.), Raphael Guerreiro (67.) und Axel Witsel (90.). Für die 96er traf Marvin Bakalorz (86.).

Noch mehr Druck auf Breitenreiter

Für Hannovers Trainer Andre Breitenreiter wird die Lage dagegen immer prekärer. Die Niedersachsen stecken nach nunmehr acht Spielen ohne Sieg weiter im Tabellenkeller fest. Die Verantwortlichen in Hannover hatten bereits vor dem Spiel ein klares Bekenntnis zu Breitenreiter verweigert.

Unabhängig von den Diskussionen um den Coach zeigte sich Hannover zunächst mutig und erspielte sich bereits in der zweiten Minute die erste gute Möglichkeit durch Stürmer Hendrik Weydandt, Dortmund überließ die Anfangsphase dem Gegner. Auf der anderen Seite hatte Götze in der fünften Minute eine gute Gelegenheit, sein Kopfball landete allerdings in den Armen von 96-Keeper Michael Esser.

BVB wieder mit Reus - Hakimi mit dem ersten Treffer

In der Folgezeit erhöhten die Gastgeber den Druck. Der nach überstandenen Sprunggelenksproblemen in die Dortmunder Startformation zurückgekehrte Reus verpasste nach Doppelpass mit Götze die zu dem Zeitpunkt verdiente Führung, sein Schuss ging knapp am Tor vorbei (21.). Nur zwei Minuten später scheiterte Reus am Pfosten. Nach Zuspiel von Guerreiro war es dann Hakimi, der den BVB mit einem Schuss aus 16 Metern in Führung brachte. Hannover steckte nach dem Rückstand nicht auf, spielte weiter mutig nach vorn und drängte auf den Ausgleich. Torwart Esser hielt sein Team mit einer Glanztat gegen Guerreiro in der 40. Minute im Spiel.