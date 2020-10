Reyna und Haaland überragen

Der zweite Durchgang begann mit einem Paukenschlag: Nach einer Reyna-Ecke stand Can sträflich frei und köpfte platziert zum 2:0 ein. Freiburg sah sich fortan in die Offensive gezwungen, wirkte jedoch derart rat- und harmlos, dass sich teilweise sogar die Innenverteidiger des BVB bis an den gegnerischen Strafraum wagten.

Der SC machte dagegen die entscheidenden Fehler in der Defensive. Der erst 17-jährige Reyna erlief einen Fehlpass, umkurvte Freiburgs Innenverteidiger Keven Schlotterbeck und setzte mit seiner dritten Torvorlage Haaland im richtigen Moment ein. Der zweite Treffer des Norwegers entschied die Partie endgültig. Doch der Angreifer hatte noch nicht genug: Bei einem Konter unmittelbar vor dem Schlusspfiff legte er vor dem Tor die Kugel auf den mitgelaufenen Passlack quer, der zum Endstand traf.

