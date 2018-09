Abdou Diallo (36. Minute), Marius Wolf (72.) und Paco Alcacer (88.) trafen für den BVB , der damit auch im dritten Saisonspiel ungeschlagen bleibt. Sébastien Haller gelang der zwischenzeitliche Ausgleich (68.).

Frankfurt gut organisiert

Dortmunds Trainer Lucien Favre hatte in seiner Startformation durchaus die ein oder andere Überraschung parat. So saß Neuzugang Alcacer erneut erst einmal draußen und auch Axel Witsel blieb nur die Bank, dafür stand der junge Jacob Bruun Larsen von Anfang an auf dem Rasen. Sein Gegenüber Adi Hütter brachte unter anderem den vor wenigen Wochen noch wechselwilligen Marco Fabian zurück in seine Startelf.

Den ersten gefährlicheren Abschluss der Begegnung hatten die Gäste aus Frankfurt. Filip Kostic prüfte Roman Bürki im BVB-Gehäuse aus spitzem Winkel (6.). Die Eintracht störte die Dortmunder durchaus aggressiv und ließ vor allem deren Mittelfeldzentrale im Aufbau kaum einmal an den Ball - nur wenn die Favre-Elf über die Außen Tempo aufnahm, kam sie überhaupt mal nach vorn.