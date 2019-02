Borussia Mönchengladbach - Hertha BSC 0:3

Starke Herthaner beenden Gladbacher Heimserie

Die imposante Heimserie von Borussia Mönchengladbach in der Fußball-Bundesliga ist gerissen. Nach saisonübergreifend zwölf Heimsiegen in Folge unterlag die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking Hertha BSC am Samstag (09.02.19) mit 0:3 (0:1).