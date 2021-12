FC Augsburg - VfL Bochum 2:3

Höhenflug des VfL Bochum geht in Augsburg weiter

Der so heimstarke VfL Bochum hat am Samstag (04.12.2021) auch auf fremdem Platz seine Qualitäten unter Beweis gestellt. Beim FC Augsburg gab es am 14. Spieltag der Fußball-Bundesliga den zweiten Auswärtssieg in dieser Saison. Aus den vergangenen sieben Partien hat der Aufsteiger nun 15 Punkte geholt.