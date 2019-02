Zieler rettet spät den Punkt

Die zweite Halbzeit begann auf eher überschaubarem Niveau. Bremen mühte sich, die Vorteile in Sachen Ballbesitz in Strafraumszenen umzumünzen. Das gelang jedoch zunächst nur selten. Der Elan, der Mut und die Präsenz, mit der die Gäste noch weite Teile des ersten Durchgangs bestritten hatten, waren jedenfalls vor allem was die Offensiv-Bemühungen anging völlig dahin.

In der Schlussphase hatte Werder dann sichtbar mehr zuzusetzen, die Mannschaft von Marcus Weinzierl hingegen spielte eher auf das Remis. Der eingewechselte Claudio Pizarro verpasste nach einem Eckball nur knapp das 2:1 (75.). Zieler verhinderte drei Minuten später bei einem Kopfball von Theodor Gebre Selassie mit einer Glanzparade die Niederlage.

Stuttgart am Ende etwas zufriedener

Es blieb somit bei der Punkteteilung, über die die Bremer sich angesichts der Spielanteile und der überlegenen zweiten Hälfte gleichermaßen ärgern können wie die Stuttgarter angesichts ihrer Chancen im ersten Durchgang. "Es ist irgendwie ein verlorener Punkt, auch wenn wir am Ende etwas in die Defensive gedrängt wurden" , meinte Gomez am Eurosport-Mikrofon und zeigte sich angesichts seiner verpassten Chancen auch selbstkritisch. "Natürlich war das nicht unsere beste Leistung" sagte Kohfeldt "aber ich kann jetzt auch hier keinen riesigen Vorwurf machen. Um oben dran zu bleiben war das aber zu wenig."

Beide Teams haben nun eine etwas ausgedehntere Pause und treten erst am Sonntag (03.03.2019) wieder an. Stuttgart empfängt Hannover 96 zum Kellerduell, Bremen reist zum VfL Wolfsburg.