Mitten in einer Phase, in der die Gäste besser ins Spiel fanden, gelang den Bremern nach knapp einer halben Stunde der Doppelschlag: Zunächst fiel Johannes Eggestein der Ball nach einem Freistoß vor die Füße. Der jüngere der Eggestein-Brüder in der Bremer Startelf schoss fulminant in den Winkel - und konnte nur eine Minute später wieder jubeln. Erneut flitzte Rashica auf dem Flügel auf und davon und ließ diesmal den anderen FCA -Innenverteidiger, Reece Oxford, aussteigen. Mit dem 3:0 im Rücken stürmte auch Werder nicht mehr so furios, bekam aber weitere Chancen. Eine von ihnen nutzte Möhwald.

Augsburg jetzt gegen Bayern

Am kommenden Samstag (16.02.2019) müssen die Hanseaten beim direkten Konkurrenten Hertha BSC ran. Auf Augsburg wartet bereits am Freitag Rekordmeister Bayern München.