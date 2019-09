In der Folge kämpften sich die Gastgeber jedoch engagiert zurück in die Partie, Richter vollendete eine Kopfball-Vorlage von Finnbogason zur 1:0-Führung. Der Vize-U21-Europameister erzielte sein sechstes Bundesliga-Tor - davon das vierte gegen Frankfurt. Bereits in der 33. Minute hatte Alfred Finnbogason den Keeper überwunden, ehe sein Versuch auf der Linie von Hinteregger - der bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen wurde - geklärt wurde. Die Eintracht konnte fast zwei Drittel Ballbesitz vor der Pause nicht in ein Tor ummünzen.

Niederlechner erhöht per Traumtor

Kurz vor dem Halbzeitpfiff zeigte Niederlechner dann doch sein Torjäger-Gen und erhöhte per Distanzschuss auf 2:0 für Augsburg. Trapp blieb chancenlos, der Ball schlug oben rechts im Knick ein, die Augsburg-Fans sprangen von den Sitzen.

In dieser Position blieben sie auch direkt, denn zur Pause gab es von der Anhängerschaft Standing Ovations für den FCA, der in Hälfte eins einen energischen Kampf zeigte. Frankfurts Dominik Kohr analysierte nach der Partie: "Die erste Hälfte war von uns nicht gut. Augsburg war von der ersten Minute an giftiger und zielstrebiger."

Frankfurt ohne zwingende Torabschlüsse

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Drehbuch auf dem Platz nicht: Die Frankfurter machten gegen den Angstgegner - in 14 Liga-Duellen sprangen nur drei Siege heraus - das Spiel, blieben im Strafraum aber weiter harmlos. Hütter brachte nach gut einer Stunde Bas Dost als dritten Stürmer. Mehr als der Anschlusstreffer durch Paciencia sprang aber auch in einer druckvollen Schlussphase, in der Augsburg sich hinten verschanzte, nicht heraus.