Wolfsburg mit mehr Spielanteilen - Baku prüft Gulacsi

Es bot sich der erwartet laufintensive Spielbeginn zwischen den Kontrahenten. Die Gäste feierten zunächst den ein oder anderen frühen Ballgewinn in der Wolfsburger Hälfte, doch der VfL konnte sich spielerisch aus vielen Drucksituationen nach dem hohen Leipziger Pressing befreien.

Die "Wölfe" hatten mehr vom Spiel, erkämpften sich über 60 Prozent Ballbesitz. Nach einem Eckball prüfte im zweiten Versuch Ridle Baku RB-Torhüter Péter Gulácsi mit einem unangenehmen Schlenzer aus der Distanz (12.).

Zuvor hatte es im RB-Strafraum eine enge Umklammerung von Amadou Haidara und Wout Weghorst gegeben - doch für einen Elfmeter reichte das Schiedsrichter Tobias Stieler nicht (9.).

Leipzig hält gegen robuste Wolfsburger körperlich mit

Das Spiel blieb ruppig. RB Leipzig musste dagegenhalten, formierte sich gegen den Ball eher im 4-3-3. Joško Gvardiol sah die erste Gelbe (26.) für ein Foul an VfL-Rechtsverteidiger Kevin Mbabu, der sich oft mit nach vorne einschaltete und für Unruhe sorgte.

Der erste Schuss aufs "Wölfe"-Tor kam erst in der 37. Minute von Christopher Nkunku. Doch der war ein Vorbote für die beste Chance der Partie. Dominik Szoboszlai schlug einen Freistoß aus dem Halbfeld auf Gvardiols Stirn, der am Fünfmeterraum Stürmer André Silva in Szene setzte. Aber Wolfsburg-Torhüter Koen Casteels parierte aus kurzer Distanz noch gerade so eben (39.). Den Nachschuss drosch Mohamed Simakan über die Latte.

Roussillons risikoreicher Laufweg wird belohnt

Auch in Hälfte zwei gab Wolfsburg den Ton an, machte Leipzigs offensivbegabte Einzelkönner ein ums andere Mal früh fest und setzte eigene Akzente nach vorne.

Schließlich wagte sich beim schnellen Umschaltspiel nach Ballgewinn Linksverteidiger Roussillon mit in den Angriff ein - der 28-Jährige machte nun mehr Dampf, nachdem in Durchgang eins über die linke Seite wenig ging. Renato Steffens flache Flanke wurde vom hier nicht ganz schuldlosen Gulácsi nach vorne abgewehrt und Roussillon schob überlegt ein zum 1:0.

Großchance: Weghorsts Abschluss auf die Tribüne

In der Folge hätte Wout Weghorst nach einem Fauxpas von Leipzigs Emil Forsberg direkt erhöhen können - aber er setzte seinen schwachen Abschluss in den Oberrang des Wolfsburger Stadions (58.).

Josuha Guilavogui ersetzte anschließend Xaver Schlager im Mittelfeld, der nach einem Zweikampf am Knie bandagiert werden und vom Platz geleitet werden musste (69.). Und Guilavogui meldete sich umgehend zum Dienst: Sein Einsteigen mit hohem Bein gegen Nkunku zog Gelb nach sich (70.).

Gegen Ende der Partie erarbeitete sich Leipzig einige Standards, darunter auch scharf geschlagene Eckbälle - doch die großwachsene Wolfsburger Zentrale um Maxence Lacroix und John Anthony Brooks blockte alles ab.

Nächste Gegner: Wolfsburg in Fürth, Leipzig empfängt Bayern

Nach der Länderspielpause geht es für den VfL Wolfsburg mit einem Auswärtsspiel bei Aufsteiger Greuther Fürth weiter (Samstag, 11.09.2021, 15.30 Uhr).