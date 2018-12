Der Nationalangreifer steuerte einen Doppelpack (20./50.) zum 2:1-Auswärtserfolg in Bremen bei. Es war sein Erster im Dress des Rekordmeisters. Den zwischenzeitlichen Ausgleich für Werder markierte der Japaner Yuya Osako (33.). In der Nachspielzeit musste Bremens Niklas Moisander mit Gelb-Rot vom Platz. "Man muss anerkennen, dass die Bayern als Mannschaft sehr gut funktioniert haben" , sagte Werder-Coach Florian Kohfeldt. "In den zehn Minuten nach unserem Führungstor haben wir zu passiv verteidigt, ansonsten wurde gut gearbeitet" , war FCB -Trainer Niko Kovac zufrieden.

Bremen effektiv

Bayern begann druckvoll und drängte Bremen hintenrein - fehlendes Selbstvertrauen war nicht zu spüren. Jiri Pavlenka verhinderte nach sieben Minuten mit einer Glanztat die Führung für die Münchner durch Robert Lewandowski. Der Rekordmeister blieb spielbestimmend und nach 20 Minuten war es geschehen: Joshua Kimmich setzte Gnabry traumhaft ein, der im Nachschuss einnetzte. Thomas Müller (26.) und Lewandowski (39.) verpassten bei hochkarätigen Chancen weitere Treffer.

Das Problem des Rekordmeisters: Defensiv erlaubten sie sich die von Kovac angesprochene zehnminütige Schlafphase, in der zuerst Manuel Neuer mit einer starken Parade bei einem Distanzschuss die Führung sicherte (29.), bevor vier Minuten später Osako Jerome Boateng bei einem Kopfball alt aussehen ließ und am rausgekommenen Neuer vorbei zum Ausgleich traf.